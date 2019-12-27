Пятидесятилетняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру

Российская актриса Эвелина Бледанс, которая в этом году успела отметить пятидесятилетний юбилей, поделилась со своими подписчиками кадрами из недавней съемки. Звезда телеэкрана эффектно ответила на высказывание Ксении Собчак об откровенных снимках женщин старше сорока лет, сообщил корреспондент Cosmopolitan.

Актриса в бордовом купальнике позировала в бассейне. Эвелина распустила длинные мокрые волосы, которые струились по ее обнаженным плечам. Бледанс сделала себе яркий макияж. Она подвела глаза черными стрелками и выделила ресницы тушью. Губы артистка накрасила темно-бордовым оттенком помады в тон своему наряду.

«Идеально красиво»,

- прокомментировала собственные фотографии Эвелина.

Актриса обратилась к Ксении Собчак. Она отметила, что не видит ничего вызывающего в эффектных фотографиях зрелых дам.