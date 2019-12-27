В спорах о вреде чая в пакетиках поставили точку

Утренний чай, безусловно, является ежедневным ритуалом жителей России. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов ответил на вопросы корреспондента издания «Аргументы и факты» о популярном напитке, передает RG.

Кандидат медицинских наук считает, что множество исследований доказывают положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему, на общее психологическое состояние и настроение человека. Отмечено и антионкологическое действие чая, причем, по словам эксперта, которые приводит aif.ru, независимо от того, зеленый чай или черный.

Действительно, слишком горячий чай пить не рекомендуется. Исследования в Монголии, где традиционно пьют чуть ли не кипящий напиток, показывают, что риск развития рака пищевода у местного населения выше.

Не следует пить чай натощак. Это может обострить заброс желудочной кислоты в пищевод.

Свежезаваренный чай, конечно, полезнее суточного. Хотя бы по той причине, что в напитке размножаются бактерии.

И, наконец, врач не считает, что чай в пакетиках намного хуже листового. Ведь в пакетиках те же листья, только размельченные в крошку.