Врач рассказала, кому не стоит есть оливье

Россиянам посоветовали не забывать о подсчете калорий во время новогодней суеты. Жителям страны напомнили о том, что любимый многими салат оливье - блюдо далеко не диетическое. Кроме того, в состав этого салата входит майонез. Оливье не рекомендуется есть тем, кто страдает ожирением, болезнями сердца и желудка, сообщила гастроэнтеролог Маргарита Куц корреспонденту издания «Аргументы и факты».

«Людям, которым противопоказаны жирные продукты и их сочетания, есть салаты с майонезом нельзя. Это касается людей с ожирением, дислипидемией (повышение уровней холестерина и/или триглицеридов либо снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в плазме), а также тем, у кого повышено количество жиров в организме, и лицам с сахарным диабетом второго типа, которые обычно страдают от ожирения»,

- рассказала диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц.

Диетолог рекомендует сделать «лайт-версию» популярного салата.

«Майонез нужно заменить на домашний, а лучше всего использовать йогурт. Есть множество рецептов соусов на основе йогурта, которые не уступают по вкусу майонезу. Сменив заправку, мы уже меняем жирность блюда в разы, дальше заменяем колбасу на мясо курицы или говядины - в результате получаем более полезный салат»,

- пояснила Куц.

Диетолог рекомендует минимизировать количество картошки, без которой салат оливье не получится. Кроме того, если есть проблемы с отеками, вместо соленых огурцов лучше взять малосольные. Также диетолог советует помнить о чувстве меры и не объедаться: даже без майонеза оливье сложно отнести к «легким» блюдам, он достаточно калорийный и долго переваривается.

«Помните, что все хорошо в меру. Не забывайте, что Новый год - это всего один день, ну максимум два, а не 14 дней, в течение которых нужно есть салаты с майонезом»,

- уточнила врач.

Эксперт также порекомендовала не перегружать пищеварительную систему на ночь.