Врачи готовятся спасать россиян, получивших травмы из-за шампанского

В новогодние праздники число пациентов с травмами глаз увеличивается. Как правило, всему виной неудачный запуск пиротехники и пробки от шампанского, которые могут угодить прямо в лицо. Самые распространенные последствия таких травм - синяки, эрозия роговицы, но иногда веселье может закончиться потерей зрения, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Врачи говорят, что во время новогодних праздников увеличивается число пациентов, пострадавших из-за фейерверков, бенгальских огней и петард. Часто за медицинской помощью обращаются и те, кто неудачно открыл бутылку игристого вина и получил удар пробкой в глаз. Степень тяжести травмы зависит от того, насколько повреждены глазное яблоко и зрительный нерв. Можно отделаться легким синяком, в самых худших случаях - можно потерять зрение навсегда,

- сообщили в ведомстве.

По словам медиков, такие травмы могут привести к повреждениям внутренних структур глаза: кровоизлиянию в стекловидное тело, отслойке сетчатки, смещению хрусталика. Если после травмы у вас болит глаз или зрение стало хуже, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя, врачи советуют открывать бутылку шампанского подальше от гостей и от собственного лица. Кроме того, не стоит направлять ее в стену - пробка может срикошетить.