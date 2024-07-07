Россиянам назвали способ позвонить абоненту, который вас заблокировал

Позвонить абоненту, который занес человека в черный список, можно. Несколько способов агентству «Прайм» назвал руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

Один – приобрести опцию антиопределителя номеру у оператора сотовой связи. Другой – внимательно поискать в настройках. По его словам, в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера.

Владельцам iPhone нужно выбрать в основных настройках опцию «Телефон» и отключить опцию «Показ номера». Пользователи Android в расширенных настройках могут выбрать «Определение номера» и отключить.

Также связаться с абонентом, который заблокировал номер, можно через мессенджеры. // фото freepik.com