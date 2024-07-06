Российских учителей проверят на профессионализм

В России собираются проверить школьных учителей. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В России утвердили новую методологию оценки качества образования, в нее входит анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций педагогов. У учителей хотят проверять профессионализм, психологическую и методологическую подготовку. По словам Музаева, подготовлены вопросы, которые раскроют готовность учителей работать с детьми.

«Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит»,

- считает глава Рособрандзора.

Проверку хотят провести осенью. Эксперты будут оценивать уровень подготовки детей, компетенции учителей, качество образовательной инфраструктуры. // фото unsplash.com