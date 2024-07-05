Футбольные еврокубки больше не будут показывать по «Матч ТВ»

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных еврокубков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С сезона 2024/25 матчи Лиги чемпионов, Лига Европы и Лиги конференций будут транслироваться исключительно в этом сервисе. Поединок за Суперкубок Европы между «Реалом» и «Аталантой», который состоится 14 августа, станет первой игрой еврокубков, которую покажет Okko.

Отмечается, что контракт подписан на три года с возможностью продления.

Ранее матчи еврокубков показывал общедоступный канал «Матч ТВ». // Фото: unsplash.com / Daniel Norin