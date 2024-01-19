Россиянам назвали самые модные цвета одежды на лето и весну

Стилист Владислав Лисовец назвал цвета одежды, которые будут популярны весной и летом 2024 года. О трендах этого года он рассказал на своем сайте.

«На удивление, в весенне-летнем сезоне доминировать будут полностью черные, полностью белые и черно-белые образы. Это логично: многие устали от ярких цветов, душа требует монохром», - отметил специалист.

При этом, по словам стилиста, яркие акценты в нарядах также не будут под запретом. Он посоветовал использовать бежевые, персиковые и розовые тона, а также одеваться в золотые, яичные и кобальтовые цвета. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang