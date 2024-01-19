Названы подешевевшие в 2023 году в России продукты

Некоторые продукты в России в 2023 году подешевели. Лидеров этого списка назвали в Росстате, информацию приводит РИА Новости.

По данным агентства, сильнее всего в прошлом году упали цены на гречку (18,8%). В тройке лидеров также картофель (15,8%) и овсянка (9,6%). В целом в 2023 году в стране подешевел примерно каждый десятый товар.

Также отмечается, что некоторые продукты подорожали на уровень ниже официальной инфляции, которая составляет 7,4%. Это, например, пельмени, которые стали дороже на 3,8%, мороженое (3,3%) и йогурт (1,3%). // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa