Россиянам назвали правила выбора обуви на осень

Ортопед Лев Дунаев рассказал о том, как правильно выбирать обувь на осень. Слова специалиста приводят «Аргументы и факты».



Эксперт пояснил, что в первую очередь следует оценить состояние своих стоп, поскольку они меняются в течение жизни. Необходимо убедиться, что желаемая обувь соответствует форме ног. Например, запас по длине должен составлять 0,5-1 сантиметр, а каблук - не превышать четырех сантиметров во избежание травм и дополнительной нагрузки на позвоночник.



Дунаев подчеркнул, что предпочтительно покупать обувь с широкой передней частью, формоустойчивым задником и хорошей фиксацией на стопе с помощью шнурков или ремешков. Также врач посоветовал использовать ортопедические стельки и носки из натуральных тканей, например, шерсти или хлопка. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens