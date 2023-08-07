Девушка получила удар током во время фотосессии на железной дороге

В Нижегородской области 16-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате удара током во время фотосессии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем 6 августа на станции Толоконцево. По данным источника, подростки устроили фотосет в запрещенном месте. Это привело к травмированию девушки.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. За ее жизнь борются врачи.

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. // Фото «Петрозаводск говорит»