Официальный курс евро превысил 106 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 8 августа. Рубль продолжает терять позиции, следует из данных регулятора.

Так, евро подорожал на 2,22 рубля. Европейская валюта теперь стоит 106,05 рубля. Доллар вырос в цене на 1,76 рубля до отметки 96,57 рубля. Юань подрос на 23 копейки (13,41 рубля).

Курсы валют устанавливаются, исходя из данных Московской биржы. // Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran