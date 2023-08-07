Бывший футболист сборной России ушел добровольцем на СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин подписал контракт с добровольческим батальоном «Эспаньола» и отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, экс-спортсмен сейчас находится под Артемовском. Он уже прошел боевое крещение и получил позывной Солома. Соломатин рассказал, что ездил в зону СВО с октября прошлого года, возил гуманитарную помощь. Сейчас он решил сам вступить в батальон, сформированный из фанатов различных российских футбольных клубов.

Андрею Соломатину 47 лет. В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира по футболу 2002 года. За свою клубную карьеру защищал цвета многих клубов, среди которых ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив». // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic