Детская футбольная команда разбилась в ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в ДТП разбилась детская футбольная команда. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Трагедия произошла вблизи хутора Красная Поляна. Автобус с детьми, ехавшими на соревнования в Краснодар, попал в аварию. В салоне находились 10 человек. Один подросток погиб, еще двое детей доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev