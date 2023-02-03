Россиянам назвали худшие подарки на 14 февраля

Психолог Юлия Хадарцева рассказала о том, что не стоит дарить возлюбленным на 14 февраля. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, специалист советует не дарить банальные вещи. «Носки, бытовые принадлежности - мимо. Все это не котируется как презент, подтверждающий вашу любовь. Их нельзя назвать подарком от сердца. Такие вещи больше похожи на покупку без души, сделанную на автомате. Не следует дарить то, что человек точно не будет использовать. Например, если ваш партнер не употребляет алкоголь или не ест шоколад, дарить их ему не имеет смысла», - рассказала эксперт.

Не подходят для подарка ко Дню всех влюбленных также повседневная одежда, обувь, сертификаты в хозяйственный магазин или супермаркет. Такой презент может нивелировать атмосферу романтики в этот праздник.

«Идеальный подарок на 14 февраля - это то, что напрямую связано с вашей историей любви и вызывает приятные воспоминания. Также можно смело дарить подарки, связанные с вашим чистым, открытым сердцем. Еще один вариант - сходить вдвоем в ресторан с романтической атмосферой либо в театр на любовную постановку. Просто попробуйте в этот праздник довериться своим чувствам и интуиции. Это самый лучший способ сделать подходящий подарок на 14 февраля», - подсказала Хадарцева. // Фото: unsplash.com