Умер снявшийся в «Универе» 30-летний актер

В Москве скончался 30-летний актер Сергей Косик. Он успел сняться в таких сериалах, как «Универ» и «Ранетки». О смерти артиста сообщает Regnum.

Косик умер 16 января. Несколько месяцев он провел в больнице, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. При этом тесты артиста на коронавирус были отрицательными.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник - это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию, и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», - рассказал друг актера Николай.

Помимо своих актерских работ Косик был известен, как солист Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова. Артист рассказывал, что в 2016 году избежал гибели в авиакатастрофе над Черным морем. Он не смог полететь на гастроли из-за съемок в «Универе». В результате трагедии погибли многие друзья Сергея Косика. // Фото: unsplash.com, кадр из сериала «Универ»