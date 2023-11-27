Россиянам назвали главные модные тренды этой зимы

Стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды моды этой зимы. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил эксперт, зимой будут популярными короткие и длинные шубы из искусственного меха. Также в моду войдут изделия из кожи и пальто из грубой шерсти. В тренде, в том числе, будет одежда в цветную клетку, полоску и с принтом.

«Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980-90-х»,

- сказал стилист.

Эксперт подчеркнул, что сейчас теряют актуальность большие пуховики и дутые куртки, поскольку в моду входит более элегантная одежда. // Фото: unsplash.com / Joe Yates