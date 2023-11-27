Врач назвал первые симптомы рака поджелудочной железы

На ранних стадиях заподозрить рак поджелудочной железы можно по таким признакам, как диарея или запоры, а также желтуха. Об этом рассказал хирург, профессор Валерий Егиев, его слова приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, на ранних стадиях этот вид рака чаще всего развивается бессимптомно, поэтому его трудно диагностировать. Однако некоторые симптомы должны насторожить.

«Человека могут беспокоить неожиданно появившаяся желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание и слабость, беспричинная резкая потеря веса, боли в правом подреберье»,

- сказал Егиев.

Медик посоветовал немедленно обращаться к специалистам в случае выявления подобных симптомов.

Также врач назвал факторы, которые могут способствовать развитию рака поджелудочной железы. К ним хирург отнес неправильное питание, употребление спиртных напитков, курение, наследственную предрасположенность, избыточную массу тела и ожирение, хронические заболевания органов ЖКТ. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography