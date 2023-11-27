27 ноября 2023, 19:13
Россия

Женщина помыла ванну и попала в больницу с отравлением

В Санкт-Петербурге местная жительница была госпитализирована с отравлением

В Санкт-Петербурге местная жительница попала в больницу после того, как решила помыть ванну. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 51-летнюю женщину в ночи доставили в одну из городских больниц. У нее было диагностировано отравление парами хлора. Горожанку в состоянии средней тяжести поместили в отделение токсикологии.

Выяснилось, что пострадавшая мыла ванну средством «Белизна» и надышалась парами хлора. По факту случившегося проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Mat Napo

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Метки: 
Санкт-Петербург
отравление
ванна
белизна
госпитализация
хлор