Россиян предупредили о существенном подорожании говядины

В Новому году говядина заметно подорожает. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на участников рынка.

По данным источника, до конца года цены на говядину вырастут, минимум, на 7-10%. Это уровень годовой инфляции в стране. К этому может добавиться традиционное предпраздничное подорожание продуктов, поэтому цены в магазинах могут скакнуть еще сильнее.

Причинами происходящего специалисты назвали падение производства на протяжение последних 10 лет, сокращение поголовья крупного рогатого скота, вымирание малых и средних предприятий и превалирование молочного производства над мясным. Также на подорожание продукта влияет рост цен на корма и ветпрепараты, увеличение тарифов и транспортных расходов. // Фото: unsplash.com / Edson Saldaña