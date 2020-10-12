Россиянам напомнили, в каком случае их могут выселить за долги по ЖКХ

Лишить жителей России приватизированного жилья за долги практически невозможно. Впрочем, остаться без квартиры могут люди, проживающие в социальном жилье. Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева, ее слова приводит агентство «Прайм».

Как отметила эксперт, если квартира принадлежит неплательщикам по договору социального найма, то они могут быть выселены за долги по ЖКУ. Решение об этом принимает суд. Обязательное условие - платежи не вносятся без уважительной причины в течение полугода.

Лишившимся квартиры власти обязаны предоставить другое жилье - по закону, оставить граждан без крыши над головой нельзя. Кроме выселения, должникам грозит штраф за каждый день просрочки коммунальных платежей, добавила Ермолаева.