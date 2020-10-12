Налог на бездетность предложили ввести в России

Налог на бездетность необходимо ввести в России - с таким предложением выступила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Общественница отметила, что налог должен касаться и мужчин, и женщин репродуктивного возраста. Такую меру Буцкая предлагает из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции. По ее словам, сумма налога может составить 500 рублей в месяц. Женщина считает, что это будет справедливой платой за решение «строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», - заявила Буцкая.