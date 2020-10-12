Восстановлена хронология стрельбы в Нижегородской области

Правоохранители распространили ориентировку на подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области. В убийстве людей подозревают 18-летнего Данила Монахова, сообщает «Лента.ру».

По данным полиции, у стрелка при себе имеются два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Кроме того, известно, что он может передвигаться на автомобиле KIA Ceed белого цвета или на серебристом KIA Spectra.

Также издание со ссылкой на Telegram-канал «112» публикует хронологию происшествия. Утверждается, что Монахов приехал погостить к бабушке в село Большеорловское.

Поругавшись с родственницей, молодой человек схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед - Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована.

После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где убил еще одного человека и ранил троих. Монахов также обстрелял рейсовый автобус, однако пассажиры и водитель не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стрелок убил четверых человек на автобусной остановке.