Четыре человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом, в поселке Большеорловский, сегодня днем неизвестный мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате обстрела четыре человека были убиты, еще трое ранены. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Нападавший, которому, по информации СМИ, 18 лет, скрылся в ближайшем лесу. По предварительным данным, при себе у него ружье. Стрелявшего ищут полиция и лесники.