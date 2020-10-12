Министр труда назвал количество бедных в России

Почти 20 миллионов россиян в России являются бедными. Это примерно 13 процентов населения страны. Такие цифры озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 миллионов человек», - цитирует министра ТАСС. По его словам, пик безработицы пришелся на сентябрь. По данным Котякова на 9 октября, в центрах занятости зарегистрировано 3,6 млн человек.

По данным официальной статистики, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения страны. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн или 12,3% от жителей России.

Фото: tass.ru, Александр Астафьев