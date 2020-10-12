В Кремле отвергли вариант возвращения к жестким ограничительным мерам

Полного локдауна из-за распространения коронавируса в России больше не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.

Как рассказал Песков, на данный момент в стране удалось создать эффективную систему борьбы с коронавирусом, поэтому возвращения к жестким ограничительным мерам, которые были введены весной, уже не будет. Чиновник отметил, что сейчас Россия обладает куда большим запасом прочности по сравнению с тем, что было во время первой волны Covid-19.

Песков напомнил, что за прошедшие месяцы удалось значительно снизить смертность от коронавируса за счет разработки более продвинутых протоколов лечения, также расширен коечный фонд. Все это позволяет властям быть более гибкими и учитывать интересы экономики страны. Полного локдауна уже не будет, еще раз отметил представитель Кремля.