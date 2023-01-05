Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки

Подарки стоимостью свыше четырех тысяч рублей должны облагаться налогом. Об этом напомнили россиянам юристы Лариса Крушанова и Валентина Бондаренко, слова специалистов приводит Ura.ru.

По словам экспертов, если работодатель дарит сотруднику ценный презент, ему необходимо самостоятельно рассчитать и удержать 13-процентный налог из ближайшей зарплаты работника.

При этом юристы подчеркивают, что денежные подарки не облагаются НДФЛ. Чтобы такой подарок не считался взяткой, необходимо оформить специальный договор дарения у нотариуса.

Облагаться налогом могут и подарки не от работодателя. «Подлежат обязательной уплате НДФЛ дары в виде недвижимости, транспортного средства, акций, долей, паев, полученные от физических лиц, не являющихся членами семьи, то есть супругами, или близкими родственниками. То есть не родителями, детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками», - отметила Крушанова. // Фото: freepik.com