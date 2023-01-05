Более трех тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России выявлены 3274 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 47 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб днем 5 января.

В Карелии зарегистрированы 28 новых инфицированных. В больницу пришлось доставить одного пациента с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 393 945 человек. Число случаев заражения перевалило за 21,81 миллиона. // Фото: unsplash.com