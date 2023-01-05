Новый сигнал светофора будет введен в России

Весной этого года в России появится новый сигнал светофора. Об этом рассказал юрист Егор Редин, слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, новый сигнал будет располагаться под основными цветами светофора. Он будет выполнен в виде пешехода и стрелки белого цвета. Она будет указывать на пешеходный переход, находящийся по направлению движения, где пешеходы в данный момент имеют право переходить дорогу.

При этом новый сигнал не вводит никаких новых правил. Водители и сейчас обязаны пропускать пешеходов в подобных ситуациях. Он будет использоваться для информирования.

Ранее подобные сигналы светофора уже работали в некоторых регионах в качестве эксперимента. Они показали высокую эффективность. // Фото: freepik.com