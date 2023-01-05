Три человека погибли на пожаре рядом с границей Карелии

Тела троих людей найдены на пожаре в деревне Шамокша в Ленинградской области. Этот населенный пункт расположен в Лодейнопольском районе недалеко от границы с Карелией. О происшествии сообщает 47news.

По данным источника, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:40 4 января. После тушения возгорания на одном из участков пожарные обнаружили обугленные тела трех человек - 54-летнего местного жителя, 51-летнего мужчины из Лодейного Поля и неизвестной женщины.

Точные причины смерти людей предстоит установить специалистам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: freepik.com