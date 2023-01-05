05 января 2023, 09:31
Ведущую «Русского радио» убили в Москве
Следователи выясняют обстоятельства гибели 34-летней женщины в столице в новогодние каникулы
В Москве убита 34-летняя ведущая «Русского радио» Анна Азовская. Об этом сообщает издание «Вологда поиск».
По данным источника, женщина приехала со своим другом в столицу на новогодние каникулы и поселилась в многоэтажке на севере города. В один из дней соседи услышали женские крики за стеной и вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка попали в помещение и обнаружили убитую ведущую. На ее теле насчитали около 30 ножевых ранений.
В убийстве подозревается 33-летний сожитель погибшей. Он признался, что напал на возлюбленную в ходе ссоры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый арестован. // Фото: unsplash.com