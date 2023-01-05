Ведущую «Русского радио» убили в Москве

В Москве убита 34-летняя ведущая «Русского радио» Анна Азовская. Об этом сообщает издание «Вологда поиск».

По данным источника, женщина приехала со своим другом в столицу на новогодние каникулы и поселилась в многоэтажке на севере города. В один из дней соседи услышали женские крики за стеной и вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка попали в помещение и обнаружили убитую ведущую. На ее теле насчитали около 30 ножевых ранений.

В убийстве подозревается 33-летний сожитель погибшей. Он признался, что напал на возлюбленную в ходе ссоры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый арестован. // Фото: unsplash.com