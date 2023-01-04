Правила езды на электросамокатах изменятся с 1 марта

Изменения в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства РФ.

Так, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и электроскейтборды будут считаться «средствами индивидуальной мобильности». Их масса будет ограничена 35 килограммами, а максимальная разрешенная скорость составит 25 км/с.

Движение на электросамокатах и иных подобных транспортных средствах будет регулироваться дорожными знаками, которые будут разрешать, запрещать или ограничивать их использование. // Фото: unsplash.com