Эксперт рассказал, как россиян обманывают в праздники

В новогодние праздники мошенники активизировались. Они пользуются тем, что россияне в длинные выходные теряют бдительность, рассказал юрист Иван Соловьев, его слова приводит RT.

Так, в зоне риска в Новый год находятся онлайн-покупки, россиянам могут рассказывать об ошибочных переводах на банковскую карту. Опасаться также стоит рассылок о выигрышах и различных акциях по вкладам и инвестициям.

Помимо этого, остаются актуальными и схемы со звонками людям, в которых сообщается, что их родственники попали в беду. Возможны также звонки от ложных представителей банка. // Фото: unsplash.com