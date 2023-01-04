Супруги-пенсионеры вместе умерли на даче в Подмосковье

В Московской области в дачном доме были обнаружены тела двух пенсионеров. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, погибшую супружескую пару нашли в частном доме. Следов насильственной смерти на телах не было.

Как отметили в СК, дача отапливалась при помощи мобильного газового калорифера. По предварительным данным, пожилые люди умерли от отравления угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, назначили судебно-медицинские экспертизы. Опрошены соседи и родственники умерших. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com