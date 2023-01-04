Еще 45 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 3328 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 45 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб утром 4 января.

В Карелии зарегистрированы 24 новых инфицированных. В больницы пришлось доставить четверых пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 393 898 человек. Число случаев заражения перевалило за 21,81 миллиона. // Фото: unsplash.com