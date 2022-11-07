Россиянам напомнили о банковских картах, которые несут убытки

О важности проверять баланс, а также знать количество банковских карт в кошельке напомнил юрист Иван Соловьев. По словам эксперта, забытые карты (зарплатные, социальные или кредитные) могут принести неприятности и убытки.

В беседе с агентством «Прайм» Соловьев отметил, что владелец кредитки должен оплачивать пользование средствами банка, а также вносить плату за годовое обслуживание. Если человек не пользуется кредитной картой долгое время, а с нее списывается плата за годовое обслуживание, то у владельца образуется задолженность, на которую начнут начисляться проценты.

Юрист рекомендует регулярно проверять баланс кредитной карты. Также следует помнить, что отсутствие заявления о закрытии такой карты автоматический влечет ее перевыпуск.

Также он напомнил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого нужно подать заявление о закрытии в банк. Кроме того, Соловьев советует проверять действительно ли счет закрыт - это происходит по истечении некоторого времени после подачи заявления в банк. (фото unsplash.com, Stephen Phillips)