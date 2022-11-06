06 ноября 2022, 14:27
Туристы погибли при крушении аэролодки в Сибири
В Красноярском крае выясняются обстоятельства гибели членов туристической группы
В Красноярском крае в результате крушения аэролодки погибли три человека. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Трагедия произошла сегодня днем в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Известно, что в туристической прогулке участвовали две лодки, одна из них перевернулась.
Всего на прогулку отправились семь человек. В опрокинувшейся лодке обнаружены тела троих погибших. Фото «Петрозаводск говорит»