Туристы погибли при крушении аэролодки в Сибири

В Красноярском крае в результате крушения аэролодки погибли три человека. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Трагедия произошла сегодня днем в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Известно, что в туристической прогулке участвовали две лодки, одна из них перевернулась.

Всего на прогулку отправились семь человек. В опрокинувшейся лодке обнаружены тела троих погибших. Фото «Петрозаводск говорит»