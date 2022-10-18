Россиянам дали советы по защите дачи от мышей на зиму

Садовод Октябрина Ганичкина рассказала о способах защиты дачи от грызунов в зимнее время. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, в холодное время года мыши ищут в домах еду и могут повредить имущество. Вместо обычных мышеловок Ганичкина посоветовала использовать ультразвуковые отпугиватели, которые излучают неприятные для грызунов звуковые волны определенной длины. «Поэтому для дачного домика, куда никто не приезжает зимой, это даже наиболее приемлемый вариант. Это прекрасное решение, которое избавляет вас от надобности убирать по весне останки грызунов из мышеловок», - объяснила она.

Эксперт посоветовала увезти ценные вещи на зиму в город, а постельное белье и одежду просушить и убрать в коробки и полиэтилен. Мебель стоит накрыть старыми простынями или пленкой.

«Чтобы белье не приобрело затхлого запаха, можно прямо на полку положить мешочки с сухими ароматизаторами. Но всем известно, что грызуны нередко пробираются в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их тоже лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки», - добавила Ганичкина. Фото: unsplash.com