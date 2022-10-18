Рабочие погибли при обрушении строящегося здания в Барнауле

В Барнауле на стройплощадке произошло ЧП. Погибли два человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия случилась днем 18 октября. По данным ведомства, при установке бетонных плит на строящемся объекте произошло обрушение конструкции. В результате погибли 62-летний и 48-летний рабочие.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Произведен осмотр места трагедии, опрошены свидетели и владелец здания, назначены необходимые экспертизы. Фото СК по Алтайскому краю