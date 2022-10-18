Назван срок возвращения импортного алкоголя в Россию

Импортный алкоголь вернется в Россию в течение полугода. Такой прогноз сделал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

«Иностранные компании имели в России огромные офисы. Они ушли. А эти офисы остались неприкаянными, но это профессионалы, которые работали с алкоголем. И, как правило, они создают какие-то фирмы и компании, так как знают, откуда это все возить», - пояснил он.

Эксперт добавил, что рестораны в первую очередь ждут возвращения рома, текилы и шотландского виски. Запасы этих напитков в России подходят к концу. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys. Фото: unsplash.com