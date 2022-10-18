Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий продление до 2025 года заморозки накопительной части пенсии россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают. Фото: unsplash.com