18 октября 2022, 18:46
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной части пенсий до 2025 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий продление до 2025 года заморозки накопительной части пенсии россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают. Фото: unsplash.com