Мертвых мужа и жену нашли в квартире в Ленобласти

В одной из квартир в городе Сланцы в Ленинградской области были обнаружены тела мужа и жены. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, страшная находка была сделана 17 октября. Тревогу забили соседи пары - они рассказали, что супруги не выходят на улицу уже неделю, а в их квартире не горит свет. Об этом сообщили сыну жильцов. Тот не смог попасть в квартиру через дверь и забрался туда через окно. В квартире он обнаружил погибших родителей.

48-летний мужчина был найден в коридоре. Есть основания предполагать, что он умер от удушения. Тело его 41-летней жены обнаружили в комнате на диване - признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Обстоятельства смерти супругов выясняют работники Следственного комитета. Фото: unsplash.com