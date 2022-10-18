В катастрофе в Ейске погибли шесть человек с одной фамилией

Число жертв катастрофы в Ейске выросло до 14 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших. Среди них неизвестными остаются пять человек. Обращает на себя внимание то, что в числе жертв происшествия с самолетом сразу шесть человек с фамилией Ищенко - двое детей, две женщины и двое мужчин.

Напомним, самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске вечером 17 октября. По данным Минобороны, причиной происшествия стало возгорание в одном из двигателей. На земле начался пожар, который перекинулся на девятиэтажку. Днем 18 октября разбор завалов на месте катастрофы был завершен. Фото: Telegram-канал Коммерсант