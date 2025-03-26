Россиян за 35 и старше предложили считать молодежью

Об идее повысить возраст молодежи до 40 лет заговорили в России.

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, сообщает РИА Новости. Но с оговоркой, что нужно понять, какую пользу эти изменения принесут науке и экономике. По мнению Онищенко, средняя продолжительность жизни увеличивается, возрастная структура меняется, поэтому в идее увеличения возраста молодежи есть рациональное зерно.

Согласно действующему законодательству, в России к молодежи относят лиц от 14 до 35 лет. По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежная возрастная группа охватывает граждан от 18 до 44 лет.