26 марта 2025, 09:59
Россиян за 35 и старше предложили считать молодежью
В РАН идею повысить возраст молодежи поддержали
фото «Петрозаводск говорит»
Об идее повысить возраст молодежи до 40 лет заговорили в России.
Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, сообщает РИА Новости. Но с оговоркой, что нужно понять, какую пользу эти изменения принесут науке и экономике. По мнению Онищенко, средняя продолжительность жизни увеличивается, возрастная структура меняется, поэтому в идее увеличения возраста молодежи есть рациональное зерно.
Согласно действующему законодательству, в России к молодежи относят лиц от 14 до 35 лет. По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежная возрастная группа охватывает граждан от 18 до 44 лет.