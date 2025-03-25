Врач рассказала, кому нельзя есть манную кашу
Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, кому из россиян не стоит употреблять манную кашу из пшеничной крупы грубого помола. Слова специалиста приводит издание News.ru.
Как отметила медик, содержащиеся в манке быстрые углеводы могут спровоцировать резкий скачок инсулина. Это может быть опасно для людей с метаболическими нарушениями, в частности, с диабетом и ожирением.
«Манная крупа противопоказана для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену. В данном случае даже минимальное поступление в организм белка глютена, содержащегося в манной крупе, может вызвать значимое нарушение процессов переваривания», - добавила врач.
Также Тимощенко перечислила и полезные свойства манной каши. Так, она содержит витамины группы В, Е и РР, а также магний, фосфор, железо, кремний, цинк, калий, марганец.