Подросток упал с балкона многоэтажки и умер в российском городе

В Ульяновске несовершеннолетний упал с балкона многоэтажки и погиб. При этом мальчик приземлился на грузчика, который получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры региона, трагедия произошла сегодня, 25 марта. Подросток упал с балкона, расположенного на одном из этажей многоэтажного дома в областном центре. Надзорный орган организовал проверку по факту случившейся трагедии. Выясняются обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.

Помимо этого, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.