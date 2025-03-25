25 марта 2025, 14:34
Подросток упал с балкона многоэтажки и умер в российском городе
В Ульяновске выясняются обстоятельства гибели ребенка
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ульяновске несовершеннолетний упал с балкона многоэтажки и погиб. При этом мальчик приземлился на грузчика, который получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры региона, трагедия произошла сегодня, 25 марта. Подросток упал с балкона, расположенного на одном из этажей многоэтажного дома в областном центре. Надзорный орган организовал проверку по факту случившейся трагедии. Выясняются обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.
Помимо этого, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.