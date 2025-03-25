Рыбака со второй попытки вытащили с льдины в Онежском озере

В Вологодской области на Онежском озере спасли всех трех рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает 47news.

Напомним, сообщение о происшествии на Онего поступило на пульт спасателей вечером 24 марта. На помощь рыбакам отправились сотрудники МЧС. Двоих мужчин сняли со льдины и доставили на берег, а третий эвакуироваться отказался. Сегодня, 25 марта, он снова связался со спасателями и попросил все-таки вернуть его на большую землю.

Льдина с рыбаками оторвалась в районе деревни Щелейки Ленинградской области и начала дрейфовать в сторону Вологодской области.