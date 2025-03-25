Умер известный российский телеведущий Константин Цивилев

Ушел из жизни известный российский телеведущий Константин Цивилев. Ему было 59 лет. О смерти мужчины сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пост на его странице в одной из соцсетей.

Причина смерти телеведущего не раскрывается. Также не определены дата и место прощания с ним.

Константин Цивилев был ведущим популярных в 90-е годы программ «Времечко» и «Сегоднячко». Также он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио и над программами «С добрым утром!», «Опять 25!» и другими.