Семиклассник выпил и попал в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области 13-летний мальчик попал в реанимацию после отдыха с друзьями. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел в Выборге вечером 23 марта. Ученик седьмого класса местной школы гулял с друзьями. Несовершеннолетние выпили, после чего мальчик почувствовал себя плохо и отправился домой. Дверь открыть он не смог. На место была вызвана скорая помощь, которая забрала школьника в больницу с острым отравлением.

Отмечается, что юноша живет с матерью, которая возглавляет одну из компаний. Отец живет отдельно. В отношении родителей были составлены административные протоколы. При этом семья ранее не попадала в поле зрения соответствующих органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.