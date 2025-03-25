Взрыв прогремел в многоэтажке в российском городе

Взрыв прогремел в многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел утром 25 марта в жилом доме на Гапцахской улице. В результате были повреждены несколько квартир, парковка у дома завалена обломками.

По предварительной версии, произошел взрыв газа в одной из квартир. В доме выбиты окна. Известно о двух пострадавших. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.